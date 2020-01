Nappi: “Numeri dispersione scolastica in Campania sono indice di incapacità” (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Il dato diffuso oggi dall’Ufficio studi della CGIA sui tassi di dispersione scolastica in Campania fotografa la sfiducia dei nostri ragazzi nel loro futuro e le difficoltà del quotidiano di tante famiglie. La scuola e la formazione stanno tornando ad essere un lusso per tanti. Questa è una delle tante sciagure della vergognosa gestione di Vincenzo De Luca. Ecco perché noi stiamo già lavorando per costruire, in sinergia col sistema produttivo, un grande piano per la formazione e l’istruzione, finanziato con la nuova programmazione europea. Invece di lasciare i fondi europei a giacere nei cassetti, come certificato dal Ministero dell’Economia, noi finanzieremo percorsi di formazione costruiti a misura delle esigenze delle imprese in cambio di assunzioni, con progetti che inizino al tempo della scuola e che diano ai nostri ragazzi ragioni e ... Leggi la notizia su anteprima24

