Milano, il sindaco Sala: “Riduttivo intitolare una via a Craxi, meglio un dibattito” (Di sabato 11 gennaio 2020) Per il sindaco di Milano Beppe Sala intitolare una via a Bettino Craxi sarebbe "riduttivo": meglio un dibattito in Consiglio comunale. Il primo cittadino ha detto comunque di non volersi opporre all'eventuale intitolazione di una strada della città all'ex leader socialista e presidente del Consiglio, morto il 19 gennaio del 2000. La figlia di Craxi, Stefania: "Quanto piace dibattere a Sala? Ma su una cosa concordo: intestare solo una via a Milano a Bettino potrebbe essere riduttivo". Leggi la notizia su milano.fanpage

