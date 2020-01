Migranti, l’accusa di Alarm Phone: «I libici hanno sparato e gettato in mare il corpo di un migrante» (Di sabato 11 gennaio 2020) Sono durissime le accuse lanciate da Alarm Phone alla Guardia costiera libica che avrebbe «sparato a un migrante» che si rifiutava di sbarcare a Tripoli e «gettato il suo corpo in mare» https://twitter.com/Alarm Phone/status/1216045855813373953 Una notizia che è il frutto di una telefonata intercorsa tra Alarm Phone, la linea telefonica diretta per i Migranti in difficoltà nel Mediterraneo, e un gruppo di persone soccorse dai libici e trasferite sulla terraferma. In tutto si tratta di una sessantina di Migranti, alcuni dei quali «si stanno rifiutando di sbarcare a Tripoli». «Al team Oim, che ha fornito assistenza a bordo è stato chiesto dalle autorità di lasciare il porto di sbarco», ha fatto sapere la rappresentanza in Libia dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni che, su Twitter, esprime «seria preoccupazione per la loro sicurezza». <img ... Leggi la notizia su open.online

