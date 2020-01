Lutto nel mondo del calcio, addio a Giorgio De Marchi (Di domenica 12 gennaio 2020) Giorgio De Marchi è morto all’età di 85 anni. Dieci stagioni consecutive in Serie A con la maglia della Vicenza. Cuneo, Schio e Trento le altre maglie. VICENZA – E’ morto all’età di 85 anni Giorgio De Marchi, ex centrocampista del Vicenza. La scomparsa del giocatore è stata confermata anche dalla stessa società bianco-rossa che, con un comunicato ufficiale, ha voluto ricordare il proprio mediano ed esprimere la vicinanza alla famiglia. Massimo riserbo sulle cause del decesso con i parenti che hanno preferito vivere il dolore privatamente. Nelle prossime ore saranno diverse le persone che omaggeranno De Marchi, molto conosciuto nella zona del Vicentino per aver segnato pagine importanti della squadra veneta. Chi era Giorgio De Marchi Nato a Schio il 1° maggio 1934, Giorgio De Marchi ha scritto pagine importanti della storia del calcio vicentino. ... Leggi la notizia su newsmondo

