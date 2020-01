LIVE Spagna-Australia 1-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Nadal-De Minaur 4-6 6-5, secondo set in grande equilibrio (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Nadal si costruisce la balla break con un grande dritto ad incrociare!!! 30-30 Lungo il rovescio lungo linea dello spagnolo. 15-30 Tira forte di dritto l’Australiano ma la palla termina in corridoio. 15-15 Nadal restituisce il favore ma di dritto. 0-15 Scappa via il rovescio in recupero di De Minaur. 6-5 Nadal! Lo spagnolo si assicura almeno il tie-break. A-40 Ottima prima di Nadal, vola fuori il recupero dell’Australiano. 40-40 Finisce in corridoio il dritto dello spagnolo. 40-30 Prima e rovescio di Nadal. 30-30 De Minaur tira un rovescio al salto da paura, alla fine però è fortunato perchè sulla risposta di Nadal trova il nastro e la palla finisce nel campo dello spagnolo! 30-15 Doppio fallo dello spagnolo. 30-0 Out la risposta dell’Australiano sul servizio di Nadal. 15-0 Ma che dritto in avanzamento ha tirato ... Leggi la notizia su oasport

