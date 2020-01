Libia, Conte incontra Al-Sarraj: “Unico obiettivo dell’Italia è la pace, non abbiamo altre agende” (Di sabato 11 gennaio 2020) "L'Italia ha sempre lavorato per una soluzione politica, quindi per contrastare l'opzione militare. La soluzione politica è l'unica prospettiva che può garantire benessere al popolo libico: questo è il nostro unico obiettivo, non ne abbiamo altri e non abbiamo agende nascoste": con queste parole Giuseppe Conte ha aperto la conferenza stampa dopo l'incontro a palazzo Chigi con Fayez al-Sarraj. Leggi la notizia su fanpage

