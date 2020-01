Iron Harvest 1920+ ripercorre i successi del 2019 in un nuovo trailer (Di sabato 11 gennaio 2020) Nella giornata di oggi, gli sviluppatori di King Art Games hanno condiviso uno speciale trailer per celebrare Iron Harvest 1920+, titolo strategico in tempo reale, previsto per il prossimo 1° settembre 2020 su PC, Xbox One e PlayStation 4.Il trailer in questione, visibile in fondo a questa notizia, si intitola "End of 2019 Gameplay" e racchiude tutti i momenti più importanti legati ad Iron Harvest 1920+, accaduti nell'ultimo anno. Fra questi, abbiamo il lancio del gioco in versione alpha, l'accordo di pubblicazione stretto con il noto publisher Deep Silver e gli encomi ricevuti durante la Gamescom 2019.Se siete curiosi di scoprirne di più, riportiamo qui di seguito una breve descrizione del gioco, come riportato nel comunicato stampa di King Art Games:Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

