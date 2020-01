Inconsistente la teoria sulle cause degli incendi in Australia per realizzare la nuova linea ferroviaria (Di sabato 11 gennaio 2020) In questi giorni stanno prendendo piede nuove teorie cospirazioniste a proposito delle cause degli incendi in Australia. Dopo aver precisato alcuni aspetti riguardanti le presunte immagini provenienti dai satelliti della NASA pochi giorni fa, oggi tocca analizzare le voci secondo cui i roghi che hanno riguardato ampie aree del Paese sarebbero di natura dolosa. Il tutto con un chiaro intento, ovvero realizzare una nuova linea ferroviaria, nell’ambito del cosiddetto progetto CLARA. Le cause degli incendi in Australia riguardano una nuova linea ferroviaria? In particolare, sui social stanno prendendo piede immagini che sovrappongono le aree incendiate con quelle in cui la nuova linea ferroviaria sarebbe stata progettata. Una coincidenza, secondo i sostenitori di questa teoria, non così “coincidenza”. Insomma sarebbero queste le reali cause degli incendi in Australia. ... Leggi la notizia su bufale

giugiulone : Inconsistente la teoria sulle cause degli incendi in Australia per realizzare la nuova linea ferroviaria - CAppestato : @BorgonzoniPres Un post totalmente inconsistente..solito vittimismo e frasi fatte stile Salvini. Io mi chiedo: ma g… -