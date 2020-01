In Cina è morta la prima persona per la recente epidemia di polmonite (Di sabato 11 gennaio 2020) In Cina è morta la prima persona per l’epidemia di polmonite che pare essere stata causata da un virus simile a quello della SARS. L’uomo, 61 anni, è morto a Whuan, nella provincia di Hubei, nella Cina centrale. Altre sette persone sono Leggi la notizia su ilpost

notizieoggi24 : Una persona è morta a causa di un caso di polmonite misteriosa, che si è sviluppata in Cina nell'ultimo mese. In to… - SADIComic : @GabrielePenna1 Ma in una situazione internazionale come questa, chi si affiderebbe al PD il portavoce di una Europ… -