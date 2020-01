Il titolo multiplayer Boundary mette in mostra le qualità dell'RTX di Nvidia in un nuovo video (Di sabato 11 gennaio 2020) Qualche tempo fa, Nvidia aveva svelato una lista di titoli, sviluppati da studi cinesi, i quali avrebbero goduto del Ray Tracing grazie alla loro piattaforma GeForce RTX.Uno di questi titoli era Boundary, un FPS competitivo ambientato nello spazio, sviluppato da Surgical Scalpels grazie anche ai sussidi del programma China Hero Project. Per dimostrare le potenzialità del Ray Tracing in azione, gli sviluppatori hanno pubblicato un video di due minuti nel quale viene mostrata una piccola demo del gioco sulla piattaforma RTX.Boundary uscirà nei primi mesi del 2020 su PC e su PlayStation 4. Se siete interessati, vi riportiamo una breve descrizione del gioco, fornita dagli sviluppatori:Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

