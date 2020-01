Il mega incendio australiano colpa dei cambiamenti climatici (Di sabato 11 gennaio 2020) Il mega incendio australiano copre un’area vastissima, ben 6300 chilometri quadrati del continente, il risultato dell’unione di due incendi sviluppatisi nelle regioni del Nuovo Galles del Sud e Victoria.L’enorme incendio nel New South Wales è l’unione di almeno 155 più piccoli, secondo The Sydney Morning Herald, e parti del fuoco si estendono nel vicino stato di Victoria.La stagione degli incendi in Australia raggiunge il picco massimo alla fine di gennaio, ma a partire da gennaio 2020, gli incendi violenti hanno imperversato nel Paese già per quattro mesi, soprattutto ad est.“Quello che stiamo davvero vedendo con un certo numero di questi incendi che si fondono è un numero di piccoli incendi iniziati da fulmini in tutto il Paese. E mentre crescono, vediamo gli incendi fondersi“, ha detto il portavoce del Servizio antincendio rurale del New South ... Leggi la notizia su pantareinews

