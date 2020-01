Elena Santarelli: "Non sono più la stessa, ma non voglio vivere nella paura" - (Di sabato 11 gennaio 2020) Novella Toloni Elena Santarelli si è messa a nudo con i suoi follower, decidendo di rispondere alle domande più intime relative alla malattia del figlio e a quanto questa traumatica esperienza l'abbia cambiata Tre anni fa la vita di Elena Santarelli veniva stravolta dalla scoperta di un tumore cerebrale al figlio Giacomo. Una diagnosi scioccante che ha profondamente cambiato il suo modo di vivere e affrontare la quotidianità. Un percorso doloroso - attraverso la cura fino alla guarigione - che lei stessa ha raccontato in un libro "Una mamma lo sa", nato con l'unico scopo di finanziare il progetto Heal Onlus. Oggi, a distanza di mesi dall'annuncio della guarigione del piccolo Jack, la showgirl ha svelato ai follower sui social di essere profondamente cambiata. Nelle scorse ore Elena Santarelli ha risposto alle domande dei suoi follower nelle storie di Instagram. Quesiti ... Leggi la notizia su ilgiornale

