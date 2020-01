Damascelli: l’Olimpico non è il San Paolo, non fischia a prescindere (Di sabato 11 gennaio 2020) Su Il Giornale, nell’analisi della giornata di campionato, Tony Damascelli parla anche della partita di oggi all’Olimpico, Lazio-Napoli. Lo fa con un accenno un po’ polemico allo stadio San Paolo. Del quale scrive, in pratica, che non esita a elargire fischi a squadra e club. Scrive Damascelli: “Si può scrivere lo stesso della Lazio contro il Napoli, poche chiacchiere, il momento magico va confortato con la vittoria a meno che non capitino scivoloni e papere agli uomini di Inzaghi come è accaduto ai ragazzi di Gattuso contro l’Inter. Si sussurra di nuovi malumori tra calciatori e presidente ma l’Olimpico non è il San Paolo e dunque non ci saranno fischi a prescindere”. L'articolo Damascelli: l’Olimpico non è il San Paolo, non fischia a prescindere ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

