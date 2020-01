Coppa del Mondo Sci: Il programma del weekend e dove vedere le gare (Di sabato 11 gennaio 2020) Coppa del Mondo Sci: Il programma del weekend e dove vedere le gare La Coppa del Mondo di Sci sta entrando nel vivo della stagione. Questo week-end (sabato 11 e domenica 12 gennaio) la magia degli sport invernali farà tappa in Austria ad Altenmarkt e in Svizzera ad Adelboden. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO Coppa del Mondo Sci: le donne della velocità impegnate in Austria Le donne-jet saranno impegnate ad Altenmarkt per la gare di Discesa Libera e Combinata: la favorita per le italiane è sicuramente Sofia Goggia, campionessa olimpica di specialità, che in prova ha fatto registrare il quinto tempo. In un’intervista si è percepito il disappunto dell’atleta per non aver fatto bene durante la prova cronometrata, ma arriva forte e chiaro il messaggio che c’è molta voglia di migliorare sia in questa gara che per tutto il proseguimento della ... Leggi la notizia su termometropolitico

