Conferenza stampa Sarri: «Serve continuità. Fonseca? Tecnico di altissimo livello» (Di sabato 11 gennaio 2020) Conferenza stampa Sarri: le parole del Tecnico bianconero alla vigilia del match di campionato contro la Roma Maurizio Sarri ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match dell’Olimpico contro la Roma. Queste le parole del Tecnico bianconero. PARTITA – «È una partita difficile dove cercheremo continuità nel periodo. L’abbiamo cercata dentro le partite perché spesso abbiamo fatto solo spezzoni. Ora che sembriamo in miglioramento dobbiamo cercare la continuità nel periodo. La partita è contro una squadra di livello altissimo. Le rotazioni? Prima mi dicevano che non cambiavo mai. Ma ci sono tante partite e la rotazione sarà naturale». Fonseca – «Io l’ho indicato tra le novità di stagione. L’avevo visto con lo Shakhtar che giocava un calcio a livello europeo. Mi sembra stia lavorando bene con periodi anche difficili. È riuscito a dare un’impronta alla squadra: è un ... Leggi la notizia su calcionews24

