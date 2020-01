Comuni: dissesto idrogeologico, da governo 5 mln per Caltagirone (Di sabato 11 gennaio 2020) Palermo, 11 gen. (Adnkronos) – In arrivo quasi 5 milioni di euro per il Comune di Caltagirone. Il ministero dell’Interno ha dato via libera al decreto che accoglie le istanze del comune catanese per beneficiare dei contributi previsti dalla legge di bilancio – 850 milioni in tre anni per tutto il territorio nazionale – per la messa in sicurezza di edifici pubblici e territori colpiti dal dissesto idrogeologico. Caltagirone, che è uscita positivamente dalle condizioni di dissesto finanziario, ha visto approvati tutti gli 8 progetti presentati. I tempi sono strettissimi: i lavori dovranno essere affidati alle imprese aggiudicatarie entro otto mesi, il 20% delle risorse giungerà al Comune entro il 28 febbraio, il 60% entro il 31 luglio e il rimanente 20% a conclusione degli interventi. “E’ un momento importante per la nostra città – ha ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

