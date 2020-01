CDS – L’ingaggio di Dries Mertens è un problema sia per il Napoli sia per la Roma (Di sabato 11 gennaio 2020) La Roma sogna di poter arrivare in estarte a Dries Mertens, in scadenza di contratto col Napoli. Il giocatore piace molto a Paulo Fonseca, che punta tanto sugli esterni. Secondo il Corriere dello Sport di oggi la richiesta di 3 anni di contratto a oltre 4 milioni di Euro a stagione, però, spaventa la Roma e molte altre pretendenti. Il profilo di Dries Mertens, ammesso che non rinnovi con il Napoli, sembrerebbe più compatibile con le strategie dell’Inter. Proprio l’ingaggio, tuttavia, sta rappresentando il nodo cruciale di tutte le trattative. Anche col Napoli stessi lenoretese del belga sono apparse al di sopra di ogni aspettativa. Si tratta pur sempre dell’ultimo vero contratto che il calciatore potrà strappare in Carrera, data la sua età. Al momento “Ciro” si trova ancora in Belgio e rientrerà a Napolo martedì sera. Del rinnovo si ridiscuterà invece a fine ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

