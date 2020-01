Carabinieri in azione in Valle Caudina, arrestati due uomini (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMontesarchio (Bn) – Vasta e diversificata l’operazione di perlustrazione e controllo del territorio condotta nella serata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio (BN), su disposizione del Comando Provinciale di Benevento, finalizzata principalmente al contrasto dei reati di tipo predatorio ed al controllo della circolazione stradale. Il servizio, svolto per massimizzare l’attività preventiva e, se del caso, repressiva, ha interessato tanto le vie cittadine quanto le aree rurali delle varie contrade disseminate ambito comuni di competenza. Tale attività che ha visto l’impiego di n. 6 equipaggi automontati composti da n. 12 militari dipendenti dalla Compagnia ha consentito di controllare in totale 72 persone di interesse operativo e 51 veicoli, effettuare 7 perquisizioni, elevare 8 contravvenzioni al Codice della Strada e sottoporre 1 ... Leggi la notizia su anteprima24

