Cade su una pista nera in Trentino e muore sul colpo

Tragedia sulle pista da sci di Pampeago, in Trentino. Uno sciatore di 39 anni, originario di Parma, è morto dopo una caduta su una pista nera. L'incidente sarebbe stato causato dalla perdita del controllo degli sci. Sul luogo sono arrivati l'elicottero di Trentino Emergenza, la polizia di Stato e personale addetto della pista. Attorno alle 12 il turista stava sciando su un percorso per esperti, quando ha perso il controllo degli sci ed è caduto fuori fuori pista per circa 60 metri. Secondo i soccorritori, l'uomo, originario della provincia di Parma, è morto sul colpo. Nell'incidente non risultano coinvolte altre persone.

