Bob a 2 femminile: Laura Nolte coglie il primo successo in carriera in Coppa del Mondo a La Plagne (Di sabato 11 gennaio 2020) Arriva una gran sorpresa nella quarta tappa della Coppa del Mondo di bob a 2 femminile. Ci si è spostati in Francia, sulla tecnica pista di La Plagne, dove a beffare tutte è stata la teutonica Laura Nolte. Campionessa olimpica giovanile, ha agguantato il primo successo nel massimo circuito internazionale con una prova coraggiosa e davvero ben condotta nelle due discese. I primi segnali di crescita erano arrivati già nelle precedenti tappe, ma oggi è giunto addirittura il colpaccio per la giovanissima tedesca. Tempone nella prima run (nuovo record della pista), gestione nella seconda e 2:01.43 conclusivo. Battuta la canadese Christine de Bruin, staccata di 21 centesimi, mentre la terza piazza è andata all’altra teutonica Stephanie Schneider. Nella top-5 le favorite di giornata, leggermente deludenti: Kaillie Humphries e Mariama Jamanka. L’ex canadese, ora statunitense, ... Leggi la notizia su oasport

