Aereo caduto in Iran: la premonizione di una passeggera a bordo (Di sabato 11 gennaio 2020) Aereo caduto in Iran. Dopo l’ammissione di Teheran di essere la causa dell’abbattimento del velivolo ucraino, arriva la storia di una passeggera morta tra le 176 persone a bordo del mezzo. A raccontarla il marito: “Aveva un cattivo presagio”. La premonizione di Sheyda Sheyda Shadkhoo è tra le 176 vittime morte nello schianto dell’Aereo della Ukraine Airlines precipitato vicino Teheran, cui storia si intreccia a quella di tutti gli altri familiari che hanno perso dei cari nella terribile tragedia. Ma la storia di Sheyda è differente, proprio come racconta il marito, che parla di una premonizione della donna poco prima di morire. Stando a quanto raccontato dall’uomo, la vittima avrebbe telefonato 20 minuti prima che il Boeing 737 decollasse per essere rassicurata: “Dimmi che andrà tutto bene”, avrebbe raccontato lo stesso coniuge Hassan Shadkhoo, da cui stava ... Leggi la notizia su notizie

Agenzia_Ansa : #Trudeau, missile #Iran ha abbattuto l'aereo ucraino - SkyTG24 : Aereo caduto in Iran, Teheran: “Abbattuto per errore umano” - Agenzia_Ansa : La #Nato: 'Crediamo che sia stato abbattuto l'aereo' ucraino. Ma l'#Iran nega #ANSA -