Ue, Sassoli dopo la sentenza della Corte Suprema spagnola: “Mandato di Junqueras scaduto il 3 gennaio” (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Corte Suprema spagnola non l’ha riconosciuto come eurodeputato al Parlamento europeo, rifiutando dunque di rilasciarlo dal carcere. E il presidente dell’Eurocamera David Sassoli ha così annunciato che il mandato da eurodeputato dell’indipendentista catalano Oriol Junqueras, eletto nelle scorse europee ma dietro le per sedizione in Spagna, è “terminato” il 3 gennaio 2020. “A seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea riguardante il caso C-502/19, Junqueras Vies, del 19 dicembre 2019, i mandati dei signori Junqueras i Vies, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres sono iniziati il 2 luglio 2019 sulla base della dichiarazione ufficiale dei risultati delle elezioni da parte delle autorità Spagnole competenti – spiega Sassoli in una nota -. Tuttavia, tenendo conto della decisione della Junta Electoral Central del 3 gennaio ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

