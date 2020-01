The Witcher: un critico della serie Netflix afferma che 'le donne non possono combattere con la spada' e scatena l'ira dei fan (Di venerdì 10 gennaio 2020) The Witcher di Netflix è stato un grande successo sia per la critica che per il pubblico da quando è uscito alla fine del mese scorso. Beh, lo è stato per la maggior parte dei critici, almeno. Un critico, in particolare, è sembrato essere meno entusiasta della serie, ovvero il recensore del Daily Wire Andrew Klavan. Sul podcast di Klavan, l'autore si è soffermato sul fatto che le donne combattono con le spade nella serie. Klavan ha dichiarato che "le donne non possono combattere con una spada". Naturalmente, i fan dello show si sono trovati totalmente in disaccordo con quanto affermato e hanno inondato i social media di risposte per dimostrare a Klavan che si stava sbagliando.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

