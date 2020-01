The New Pope: da questa sera anche su Sky Atlantic i Papi diventano due (Di venerdì 10 gennaio 2020) The New Pope - John Malkovich e Jude Law Torna su Sky Atlantic la serie diretta da Paolo Sorrentino che due anni fa ha catalizzato l’attenzione: dopo The Young Pope, questa sera alle 21.15 arriva il secondo capitolo, The New Pope, nel quale i Papi diventeranno due, molto diversi tra loro ma accomunati dal desiderio di essere dimenticati, di sconfiggere le proprie umane debolezze per rendere nuovamente Dio e la fede il centro della religione. Ad interpretarli Jude Law e John Malkovich. The New Pope: da questa sera alle 21.15 su Sky Atlantic Scritta da Paolo Sorrentino con Umberto Contarello e Stefano Bises, The New Pope è composta da nove episodi della durata di cinquanta minuti circa ciascuno, è stata girata tra Lazio, Abruzzo e Veneto ed ha richiesto la ricostruzione di luoghi simboli del Vaticano nel Teatro 5 di Cinecittà. Una serie internazionale che finirà anche nelle sale ... Leggi la notizia su davidemaggio

