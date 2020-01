Scandone, De Gennaro: “Servirà grande grinta contro Scauri” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Il girone di ritorno della Scandone Avellino si apre domenica pomeriggio contro Scauri. Il tecnico Gianluca De Gennaro ha introdotto la sfida nella canonica conferenza stampa: “Rispetto a domenica credo che non ci sia molto da dire, se non il fatto che c’è bisogno di una prestazione importante da parte dei miei, dopo una “non prestazione” come quella di domenica scorsa”. “Le uniche cose che ho chiesto loro durante la settimana sono intensità, grinta, cuore e carattere: sono le uniche armi che noi in questo momento abbiamo e dobbiamo sempre metterle in campo per affrontare ogni nostro avversario. In questo momento il nostro avversario è Scauri, conosciamo tutti l’importanza di questa partita, la necessità di vincerla e conquistare due punti importantissimi per la nostra salvezza“. “Non ... Leggi la notizia su anteprima24

