Previsioni meteo per il weekend: correnti più fredde su medio-basso Adriatico e Sud con qualche pioggia, temperature in calo [MAPPE] (Di venerdì 10 gennaio 2020) Previsioni meteo – Il fine settimana potrà essere caratterizzata da qualche disturbo instabile in più, seppure in un contesto generale sempre all’insegna di un regime anticiclonico. I massimi di pressione, infatti, tenderanno a traslare leggermente più in alto in latitudine, ponendosi mediamente tra la Francia, la Germania e la Polonia. Questa manovra un po’ più settentrionale dell’asse anticiclonico, sarà determinata da una moderata, ma persistente bassa pressione in territorio nordafricano, la quale andrà approfondendosi ed espandendosi nel corso dei prossimi giorni, operando una spallata al bordo meridionali dell’alta pressione e spostando, appunto, tutto l’asse anticiclonico più a Nord. Nel contempo, la stessa circolazione depressionaria richiamerà correnti un po’ più fredde orientali verso le nostre regioni del medio-basso Adriatico, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

DPCgov : I colori del bollettino nazionale di criticità e allerta sono il frutto della sinergia tra la rete dei centri funzi… - Pietro__Bruno : RT @ilmeteonet: #10gennaio Calma 'anticiclonica' a oltranza sull'Italia! ??? Quando torneranno #pioggia e #neve? Te lo spieghiamo qui: htt… - ILOVEPACALCIO : #SanTommasoPalermo: le previsioni meteo (FOTO) - Ilovepalermocalcio -