Pelonzi: Comune deve fermare chiusura Galleria Giovanni XXIII (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma – “Sono d’accordo con l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, sul fatto che con la chiusura della Galleria Giovanni XXIII si rischiano criticita’ per raggiungere i presidi sanitari della zona e di mandare in tilt due quadranti di Roma, tutta la zona dell’Olimpica e tutta quella della Tangenziale”. Cosi’ all’agenzia Dire il capogruppo del Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi. “Siamo molto preoccupati perche’ non e’ stata prevista una viabiita’ alternativa in grado di reggere l’impatto di una chiusura cosi’ prolungata. Chiedo al Campidoglio- ha sottolineato Pelonzi- di fermarsi, ragionare e organizzare meglio come Comune di Roma una viabilita’ alternativa per assicurare che non si crei un blocco, soprattutto per quanto riguarda i presidi sanitari. Come gruppo Pd in ... Leggi la notizia su romadailynews

