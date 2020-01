Ostuni, uccisa dal marito con un colpo di pistola: per lui è stato un incidente (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nella notte di giovedì un uomo di 56 anni ha sparato e ucciso la moglie. È successo in provincia di Brindisi e l’uomo è stato arrestato. Afferma tuttavia che si sia trattato di un incidente. In corso le indagini per verificare la sua versione. Spara la moglie mentre pulisce la pistola La vicenda arriva da Ostuni, in provincia di Brindisi. Qui attorno alle ore 23 di ieri sera, giovedì 9 gennaio, un uomo di 56 anni che i quotidiani locali identificano come Francesco Semeraro, ha sparato e ucciso la moglie Giovanna De Pasquale, di anni 46. Il fatto è successo in casa loro, che secondo le fonti locali si trova in contrada Malandrino, all’ingresso della città pugliese. L’uomo è stato arrestato per omicidio colposo, ma la sua prima versione è che si si trattato di un tragico incidente.Ai poliziotti della squadra mobile di Brindisi accorsi sul posto per arrestarlo, infatti, ha ... Leggi la notizia su thesocialpost

