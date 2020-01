Napoli, è fatta per Stanislav Lobotka: le cifre dell’affare (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoDopo Diego Demme arriva anche Stanislav Lobotka. Come riporta Gianluca di Marzio il Napoli ha raggiunto un accordo con il Celta Vigo per centrocampista slovacco classe 1994: al Celta andranno 20 milioni più 4 di bonus difficili da raggiungere. Il giocatore è atteso in Italia per la giornata di sabato, con le visite mediche che dovrebbero essere fissate tra domenica e lunedì. L'articolo Napoli, è fatta per Stanislav Lobotka: le cifre dell’affare proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

DiMarzio : #Celta, fatta per #Rodriguez per sostituire #Lobotka - AlfredoPedulla : #Lobotka al #Napoli: è fatta.! Venti milioni più 3 di bonus difficili, pagamento dilazionato. In Italia tra domani e domenica - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, è fatta per #Lobotka: i dettagli ?? -