Morto l'attore Harry Hains - (Di sabato 11 gennaio 2020) Roberta Damiata L'attore di "American Horror Story", Harry Hains, è deceduto in maniera misteriosa all'età di 27 anni, la stessa di molte altre star da Jim Morrison ad Amy Winehouse Continua la maledizione dei 27, le star scomparse a 27 anni di morte violenta. Dopo i più famosi Amy Winehouse, Jim Morrison, Kurt Cobain, l’ultimo ad andarsene è stato la star australiana Harry Hains, famosa per il suo personaggio in “American Horror Story”. La madre dell’attore, l’attrice Jane Badler, ha confermato la notizia su Istagram ma non ha voluto rivelare le cause della morte di suo figlio. “Aveva 27 anni e il mondo ai piedi - ha scritto sui social - ma purtroppo ha lottato con la malattia mentale e la dipendenza. Una scintilla che ha brillato tanto ma per poco tempo… Mi mancherai, Harry, ogni giorno della mia vita”. A queste parole si sono uniti anche tutti i fan dell’attore, le cui ... Leggi la notizia su ilgiornale

