Montuori | su aree dismesse Rfi Tuscolana parco | case e servizi

Roma – Un mix di residenziale, servizi e aree pubbliche verdi al posto dei volumi dismessi da Rfi. Questo il futuro delle aree a ridosso della stazione Tuscolana, interessate dal bando Reinventing cities e oggetto di un'assemblea pubblica organizzata nello spazio Ragusa off di Roma questa sera. A parlarne, di fronte a circa 150 residenti, sono stati l'assessore all'Urbanistica del Comune di Roma, Luca Montuori, e la presidente dell'omonima commissione capitolina, Donatella Iorio. "L'ambito della stazione Tuscolana- ha spiegato Montuori- e' un'area strategica non solo per il Municipio ma per tutta la citta'. Al posto dei manufatti esistenti saranno realizzati nuovi edifici, servizi ma un'importante percentuale del terreno rimarra' libera e permeabile, e diverra' parte di un grande parco lineare." "A ...

