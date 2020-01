Marree Man, chi è l’uomo alto 4 km apparso su un altopiano in Australia (Di venerdì 10 gennaio 2020) Marree Man, chi è costui? Su un altipiano in Australia è apparso una gigantesca incisione che rappresenterebbe un uomo alto 4 chilometri. Chi è l’uomo di Marree o Gigante di Stuart, che sorge vicino alla città di Marree, nel nord dell’Australia? Scoperto nel 1998, ancora oggi tutti si chiedono chi lo ha fatto e perché. La Nasa ha recentemente scattato una nuova foto dell’uomo di Marree, un geoglifo gigantesco che è stato scoperto nel 1998 dal pilota di un aereo. Era impossibile non notarlo, dal momento che aveva una lunghezza di 4 chilometri e un perimetro con misure tra i 15 e i 28 km. Un’opera misteriosa, di cui non si sa assolutamente nulla. Marree Man è la rappresentazione di un indigeno a caccia mentre tiene in mano quello che sembra essere un boomerang o un bastone. Dell’opera non si sa nient’altro. Non si sa quando sia stata fatta, chi sia ... Leggi la notizia su bigodino

