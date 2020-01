Mandzukic a segno con l’Al Duhail: primo gol per il croato – VIDEO (Di venerdì 10 gennaio 2020) Mario Mandzukic ha trovato la prima rete con l’Al Duhail: un tap-in sotto porta nel match contro l’Al Sailiya Prima gioia personale per Mario Mandzukic in Qatar. L’ex attaccante della Juventus ha sbloccato la sfida tra Al-Duhail ed Al Sailiya. L’attaccante croato segna così la sua prima marcatura col nuovo club. Tap-in da vero opportunista dopo un intervento non proprio perfetto da parte del portiere avversario. Leggi la notizia su calcionews24

Mandzukic segno Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mandzukic segno