Fondazione Enasarco, parte campagna elettorale per rinnovo cda (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma, 10 gen. (Adnkronos/Labitalia) – Si svolgerà dal 13 gennaio al 16 aprile la campagna relativa alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione della Fondazione Enasarco. Lo ha stabilito la commissione elettorale, in vista delle votazioni per la costituzione della nuova assemblea dei delegati che si svolgeranno dal 17 al 30 aprile.In vista delle elezioni sono state presentate 4 liste per l’elezione di 20 componenti dell’assemblea dei delegati, in rappresentanza delle imprese preponenti e 7 liste per l’elezione di 40 componenti dell’assemblea, in rappresentanza degli agenti. Il dettaglio delle singole liste è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione: .Quattro anni dopo le prime elezioni, agenti, rappresentanti di commercio, consulenti finanziari e ditte preponenti saranno quindi nuovamente chiamati a scegliere gli ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

