Calciomercato Udinese: per la fascia sinistra spunta Dodò (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il terzino della Sampdoria, Dodò, è l’ultimo nome per la fascia sinistra dell’Udinese: contatti avviati tra i club Come riporta il Messaggero Veneto l’Udinese starebbe per muoversi sul mercato di riparazione. I bianconeri sono alla ricerca di rinforzi per la fascia sinistra e per dare più opzioni a Luca Gotti. Il nome nuovo secondo il quotidiano veneto è quello di Dodò della Sampdoria. Il terzino sinistro ex Inter, dopo il prestito al Cruzeiro è tornato alla Sampdoria. In blucerchiato non sta trovando spazio e potrebbe quindi rivelarsi rinforzo utile per i friulani. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

