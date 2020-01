Boeing nella bufera, i dipendenti sui 737 Max delle stragi: “Progettati da clown e scimmie” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nuova grana per Boeing: alcuni dipendenti dell'azienda leader nel settore aerospaziale, avrebbero definito i 737 Max, il modello finito nell'occhio del ciclone per le due tragedie in Indonesia e in Etiopia che hanno provocato la morte di 346 persone, "fabbricati da clown e controllati da scimmie". Si tratta di stralci di conversazioni estrapolate da migliaia di mail che la compagnia ha scoperto sui propri server e girato alla Federal aviation administration. Leggi la notizia su fanpage

