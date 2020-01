Aereo caduto in Iran, chi era a bordo di quel volo. Le storie delle vittime (Di venerdì 10 gennaio 2020) Aereo caduto in Iran: le vittime dell’incidente Prosegue l’indagine sull’Aereo ucraino caduto in Iran – secondo l’intelligence Usa e il Canada abbattuto da un antimissile Iraniano – due giorni fa, mercoledì 8 gennaio. Su quel volo c’erano 176 persone. Nessun sopravvissuto. Tra le vittime dell’incidente – o del “tragico errore” – ci sono anche bambini, la più piccola dei passeggeri aveva un anno, ma anche neo sposi e studenti che rientravano a casa dalle vacanze natalizie. Sul Boeing 737 della Ukraine International Airlines diretto a Kiev c’erano 82 persone di nazionalità Iraniana, 63 canadesi, quattro afghani, due britannici e tre tedeschi, oltre agli otto membri dell’equipaggio provenienti dall’Ucraina. L’Aereo è precipitato pochi minuti dopo essere decollato dall’aeroporto ... Leggi la notizia su tpi

