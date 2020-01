Uccise il suocero a Rozzano: ex compagna del killer chiede un euro di risarcimento (Di giovedì 9 gennaio 2020) L'ex compagna dell'uomo che lo scorso 25 febbraio ha ucciso a colpi di pistola il suocero a Rozzano, in provincia di Milano, si è costituita parte civile nel processo con rito abbreviato a carico del killer. La donna ha chiesto il risarcimento simbolico di un euro, solo per prendere le distanze dall'ex compagno che le ha ucciso il padre. La vittima era indagata per aver abusato sessualmente della nipotina di otto anni, figlia della coppia. Il 17 gennaio la sentenza: per il killer e il suo complice è stato chiesto l'ergastolo. Leggi la notizia su milano.fanpage

