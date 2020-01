Soldi in cambio dello smartphone da smaltire, l’idea prende piede in Germania (Di giovedì 9 gennaio 2020) I materiali dei nostri vecchi smartphone e dispositivi elettronici possono essere almeno in parte riciclati: per invogliare le persone a smaltirli correttamente un programma di incentivi potrebbe essere l'idea giusta. L'articolo Soldi in cambio dello smartphone da smaltire, l’idea prende piede in Germania proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

