Serena Enardu ammette di essere ancora legata a Pago: “Mi sono accorta che mi mancava da morire” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Serena Enardu si starebbe preparando a chiedere a Pago di perdonarla. Dopo averlo lasciato a Temptation Island Vip, l’ex tronista ha chiesto di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto con il suo ex compagno. E in confessionale ha ammesso: “Mi sono accorta che Pago mi mancava da morire”. Leggi la notizia su gossip.fanpage

_Alessio_88 : Giovanni Conversano e Serena Enardu sprizzano Business da tutti i pori #GFVIP #gfvip4 #Pomeriggio5 - Gia_Uss90 : Io di Serena Enardu avevo un bel ricordo come tronista cazzuta e vera, completamente scaduta con ste sceneggiate fi… - elisad_99 : Come fate a difendere ancora Serena Enardu? #Pomeriggio5 -