Revenge potrebbe tornare con un reboot. Thirtysomething torna con un sequel? (Di giovedì 9 gennaio 2020) Revenge potrebbe tornare con un reboot antologico. Ordinato il pilot del sequel di Thirtysomething. Lo showrunner sullo spinoff di Modern Family ABC sarebbe al lavoro sullo sviluppo di un reboot antologico sulla fortunata serie, andata in onda nel 2011 con Emily VanCamp e Madeleine Stowe, Revenge. Alle redini di questa nuova serie ci sarebbe sempre Mike Kelley, già creatore e produttore esecutivo della serie “madre”, insieme a Joe Fazzio e Temple Hill, anch’essi già sceneggiatori e produttori di Revenge e ABC Studios, ora parte dei Disney TV Studios. Karey Burke, presidente della ABC Entertainment, ha dichiarato a Deadline che per ogni stagione si sta prendendo in considerazione una storia di vendetta diversa, ovviamente se il progetto dovesse superare la fase di sviluppo. “L’idea sarebbe quella di fare una storia di vendetta diversa ogni ciclo. La vendetta ... Leggi la notizia su dituttounpop

