Pokémon Spada e Scudo riceverà dei pass d'espansione quest'anno (Di giovedì 9 gennaio 2020) Attraverso un comunicato stampa, The Pokémon Company annuncia l'arrivo di due pass di espansione per Pokémon Spada e Pokémon Scudo. I pass di espansione conterranno L'isola solitaria dell'armatura e Le terre innevate della corona, due avventure distinte che permetteranno ai fan di incontrare nuovi personaggi, catturare nuovi Pokémon scoperti di recente ed esplorare nuove aree della regione di Galar. Pokémon Spada e Pokémon Scudo, già disponibili esclusivamente per console della famiglia Nintendo Switch, sono i titoli per Nintendo Switch venduti più velocemente di sempre e che all'uscita hanno fatturato più incassi di ogni altro gioco Pokémon, con più di sei milioni di copie vendute durante il primo fine settimana.Gli Allenatori potranno cominciare subito le loro nuove avventure con gli stessi dati di salvataggio che hanno utilizzato in Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Potranno anche ... Leggi la notizia su eurogamer

