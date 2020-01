Nuovo scontro tra Salvini e M5s sul caso Gregoretti (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sul caso Gregoretti la Lega non cambia rotta: "Tutto il governo sapeva". Ma per il Movimento 5 stelle la responsabilità di lasciare i 131 migranti a bordo della nave della Guardia Costiera fu solo di Matteo Salvini. Si trattò, sostiene M5s, di "un'attività isolata, di un abuso della potestà amministrativa perché l'indicazione di un porto sicuro competeva esclusivamente al Viminale. Non c'era alcun dialogo con gli altri ministeri". Tra i due partiti un tempo alleati di governo continua la battaglia sulla richiesta di autorizzazione a procedere presentata contro l'ex ministro dell'Interno dal Tribunale dei ministri di Catania. In Giunta per le immunità del Senato anche oggi i 5 stelle hanno continuato a puntare l'indice contro il leader leghista. "La sua difesa appare molto debole", ha attaccato la capogruppo Elvira Evangelista conversando con i giornalisti alla fine ... Leggi la notizia su agi

