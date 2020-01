Municipio IX, Cucunato aderisce a Lega come Primo Consigliere (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma – “Seguo l’amico di sempre Davide Bordoni in questo nuovo progetto della Lega e quindi anche io in qualita’ di Consigliere del Municipio IX-Eur aderisco alla formazione Lega-Salvini premier sotto la guida del coordinatore romano Claudio Durigon. Voglio ringraziare gli amici che hanno permesso che si realizzasse questa nuovo percorso perche’ ho sempre apprezzato Matteo Salvini come nuovo leader del centrodestra, e perche’ riconosco in lui una passione politica che unita alla determinazione sta avendo effetto positivi direttamente sui territori proprio dove il ruolo dei consiglieri municipali che dei consiglieri comunali e’ assolutamente decisivo. Aderisco a questo progetto politico dal piu’ ampio respiro e che ha tutte le potenzialita’ per risollevare il Paese in un momento di grande difficolta’, dopo una cattiva gestione, ... Leggi la notizia su romadailynews

