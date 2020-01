Milano, bimbo di 5 anni precipita dal secondo piano: “E’ cosciente” (Di giovedì 9 gennaio 2020) La drammatica caduta in via Fra Pampuri, zona Ripamonti. Il bimbo è stato subito trasportato in codice rosso in ospedale: secondo il 118 è cosciente. Un bimbo di cinque anni è caduto dal secondo piano di una palazzina a Milano, in via fra Riccardo Pampuri, zona Ripamonti, oggi pomeriggio intorno alle ore 16:40. A darne … L'articolo Milano, bimbo di 5 anni precipita dal secondo piano: “E’ cosciente” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

