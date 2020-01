Lucca, operaio di 52 anni muore in un cantiere: colpito da un pezzo di ferro caduto da una gru (Di giovedì 9 gennaio 2020) Marco Viviani, un operaio di 52 anni della provincia di Lucca, è morto ieri dopo essere stato colpito da un pezzo di ferro che si è staccato da una gru in un cantiere. L’uomo – sposato e padre di due figli – lavorava per la ditta Rm di Porcari e stava smontando una vecchia gru in un cantiere edile ormai dismesso quando è stato colpito alla testa da un pezzo di metallo. Marco Viviani, un operaio di 52 anni di Segromigno in Piano, in provincia di Lucca, è morto dopo essere stato colpito da un pezzo di ferro che si è staccato da una gru in un cantiere. L’uomo – sposato e padre di due figli – lavorava per la ditta Rm di Porcari e stava smontando una vecchia gru in un cantiere edile ormai dismesso ad Altopascio. I proprietari dell’area avevano appaltato alla ditta, specializzata nelle demolizioni, bonifiche e recuperi di rottami ferrosi, lo smontaggio della gru. ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

