Il nuovo album di Anastasio è Atto Zero dopo Sanremo 2020: i primi concerti con biglietti in prevendita (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il nuovo album di Anastasio è Atto Zero. Il giovane rapper e cantautore, prossimo al debutto sul palco del Festival di Sanremo, ha annunciato il suo ritorno con una prova sulla lunga distanza che pubblicherà il 7 febbraio, nel bel mezzo della competizione sanremese. Presto il nuovo album di Anastasio Atto Zero è il titolo del nuovo album di Anastasio che conterrà anche Rosso Di Rabbia, singolo che porterà sulle tavole del Teatro Ariston. Queste le parole con le quali ha voluto descrivere il nuovo lavoro discografico di prossima uscita. Ci ho nascosto una trama cervellotica, il profilo e l'evoluzione del personaggio che mi ha tolto il sonno negli ultimi due anni. Si sbloccherà il presave e uscirà l'intro, il capitolo Zero di questo Atto Zero. Forse comincerete a capirci qualcosa. Ho un po' di altre robe da dirvi, lo farò domani con calma. Annunciato il tour di ... Leggi la notizia su optimaitalia

