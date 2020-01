Il monitoraggio dell’aria? Parte dal basso. Il comitato che distribuisce centraline da mettere in casa – L’intervista (Di giovedì 9 gennaio 2020) Scienza Partecipata. Una formula che può far rabbrividire chi conosce bene gli effetti della disinformazione sui vaccini o sulle cellule staminali. Per il comitato Cittadini per l’Aria questa formula non indica però che chiunque può diffondere le proprie teorie scientifiche ma che chiunque può prestarsi per raccogliere dati per la ricerca. Cittadini per l’Aria è un comitato che si occupa di lanciare campagne per il monitoraggio dal basso della quantità di inquinanti presenti nell’atmosfera delle grandi città. Tema che ciclicamente torna all’ordine del giorno, soprattutto ora che le condizioni atmosferiche hanno portato a una serie di stop forzati per le automobili nel Nord Italia. L’ultima raccolta di sottoscrizioni terminerà il 30 gennaio. Il percorso da seguire per Partecipare Parte dal portale del comitato. Si ordina un campionatore, lo si dispone ... Leggi la notizia su open.online

