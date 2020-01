Il mistero delle linee Nazca in Perù: cosa rappresentano? (Di giovedì 9 gennaio 2020) Le linee Nazca del Perù sono una serie di enormi geroglifici incisi nel deserto e creato dalla popolazione pre-Inca, i Nazca, tra il IV secolo d.C e il X secolo a.C. Queste linee sono lunghe 30 miglia e sono ben visibili da un aereo. Non si sa di preciso a cosa servissero, ma le linee Nazca diventano ancora più misteriose. Le linee Nazca del Perù Gli studiosi affermano che le linee Nazca sono uno dei più antichi misteri al mondo. Si ipotizza che i geroglifici avessero delle funzioni di riti astronomici, ma nessuno può dirlo con certezza. Esse rappresentano delle figure geometriche, come triangoli, trapezoidi e spirali; persino una figura di un umano soprannominata “l’astronauta”. In particolare, sono emerse figure di uccelli tratte dai geroglifici delle linee. Le figure rappresentano uccelli esotici, che vivono a distanza da dove i geroglifici sono stati creati. Nello ... Leggi la notizia su notizie

