Il gioco più discusso su Twitter nel 2019 non è Fortnite, ma l'RPG per mobile Fate/Grand Order (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sembra proprio che il Giappone abbia dominato su Twitter per quanto riguarda le discussioni sui videogiochi, parlando molto nel 2019 di un titolo free to play: non si tratta dell'intramontabile Fortnite, ma dell'RPG Fate/Grand Order.I dati che ha condiviso Twitter mostrano che oltre un miliardo di tweet sono stati creati parlando di questo gioco per mobile nel 2019, con un aumento del 20% rispetto al 2018. Ebbene sì, per Fate/Grand Order si tratta del secondo anno consecutivo in cima all'app cinguettante. "La popolarità di Twitter in Giappone continua a svolgere un ruolo in ciò di cui parlano le persone a livello locale e globale", ha dichiarato Rishi Chadha, Head of Gaming Content Partnerships su Twitter. "Il fandom della regione continua a guidare la conversazione su molti dei giochi più twittati al mondo, dimostrando che i videogiochi non hanno davvero confini".Un altro esempio lo ... Leggi la notizia su eurogamer

